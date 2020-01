Slopestyle-Weltcupsiege von Ragettli und Höfflin Die Schweizer Ski-Freestyler triumphieren im amerikanischen Mammoth Mountain im Slopestyle-Weltcup dank Andri Ragettli und Sarah Höfflin. 31.01.2020, 21.14 Uhr

Andri Ragettli realisierte in Kalifornien seinen sechsten Weltcupsieg KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL

(sda)

Der Bündner Andri Ragettli realisierte seinen sechsten Weltcupsieg als Freestyler, den fünften im Slopestyle. Der 21-Jährige verwies die Amerikaner Colby Stevenson und Deven Fagan auf die weiteren Podestplätze. Fabian Bösch belegte den 4. Rang.

Für Höfflin ist es der dritte Weltcup-Sieg im Slopestyle. Die Olympiasiegerin von 2018 aus Genf hatte bislang 2017 auf der Seiser Alm im Südtirol und in der Vorsaison 2019 im französischen Font-Romeu triumphiert. In der laufenden Saison ist es der zweite Podestplatz nach einem 3. Rang ebenfalls in Font-Romeu am 11. Januar.

Höfflin verwies in den USA die Britin Isabel Atkin und die Amerikanerin Maggie Voisin auf die weiteren Podestplätze.