Späte Tore und geteilte Punkte im Verfolgerduell Lausanne-Ouchy und der FC Schaffhausen, die beiden ersten Verfolger von Leader GC nach Punkten, trennen sich in der Challenge League mit einem 2:2. 20.11.2020, 21.27 Uhr

Die Spieler von Lausanne-Ouchy feiern den späten Ausgleich. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

(sda)

Sämtliche Tore auf der Pontaise fielen in der letzten halben Stunde. Zuerst gingen die Gastgeber durch einen Foulpenalty von Andréa Mutombo in Führung, zehn Minuten später antwortete Schaffhausens Mirza Mujic mit einem verwerteten Handspenalty. Als in der 88. Minute Ivan Prtajin per Kopf zum 2:1 für Schaffhausen traf, schein der Auswärtssieg für die Mannschaft von Trainer Murat Yakin greifbar. Doch in der 94. Minute glückte Giovani Bamba das 2:2.

Beide Mannschaften liegen somit punktgleich drei Zähler hinter den Grasshoppers. Schaffhausen hat aber zwei Partien mehr absolviert.

Kurztelegramm und Rangliste:

Lausanne-Ouchy - Schaffhausen 2:2 (0:0). - 5 Zuschauer. - SR Kanagasingam. - Tore: 63. Mutombo (Foulpenalty) 1:0. 73. Mujcic (Handspenalty) 1:1. 88. Prtajin 1:2. 94. Bamba 2:2.

Rangliste: 1. Grasshoppers 8/16 (15:11). 2. Stade Lausanne-Ouchy 8/13 (15:10). 3. Schaffhausen 10/13 (20:16). 4. Thun 9/12 (11:12). 5. Aarau 8/11 (13:15). 6. Kriens 9/11 (14:14). 7. Winterthur 5/10 (12:7). 8. Neuchâtel Xamax FCS 6/9 (8:11). 9. Wil 8/9 (9:10). 10. Chiasso 7/2 (5:16).