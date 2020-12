Super League Spiel gegen Sion abgesagt: Lugano muss in Quarantäne Das Super-League-Spiel vom Sonntag zwischen Lugano und dem FC Sion kann nicht stattfinden. Dies gibt die Swiss Football League (SFL) gut 24 Stunden vor dem geplanten Anpfiff bekannt. 05.12.2020, 14.28 Uhr

Kein Fussball in Lugano: Das Spiel vom Sonntag gegen Sion muss abgesagt werden KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

(sda)

Grund für die Absage ist ein positiver Corona-Test im Kader des FC Lugano, der eine Quarantäne-Anordnung durch den Kantonsarzt für das gesamte Team zur Folge hatte. Sämtliche Spieler, die am Mittwoch am Training teilgenommen haben, müssen gemäss dem Tessiner Super-League-Klub bis am 12. Dezember in Quarantäne bleiben.

Ein Ersatzdatum für die Partie gab die SFL noch nicht bekannt.