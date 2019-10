Spielabsage wegen Taifun: Italien scheidet bei WM aus

Wegen des nahenden Taifuns Hagibis werden bei der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan zwei Spiele abgesagt.

Wegen des bevorstehenden Taifuns sind Rugby-WM-Spiele vom Samstag abgesagt worden (Bild: KEYSTONE/EPA/MAURIZIO GAMBARINI)

(sda/dpa)

Die Partien Neuseeland gegen Italien in Toyota und England gegen Frankreich in Yokohama fallen am Samstag aus.

Alle Teams erhalten nach Angaben des Veranstalters zwei Punkte. Italien ist dadurch ausgeschieden. Das ebenfalls für Samstag angesetzte Spiel Irland gegen Samoa in Fukuoka soll nach derzeitigem Stand stattfinden.

Die Veranstalter des für Sonntag vorgesehenen Formel-1-Rennens in Suzuka beobachten die Auswirkungen des Taifuns. Nach derzeitigem Stand könnte die Qualifikation am Samstag beeinträchtigt werden.