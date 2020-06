St. Gallen bindet Verteidiger Stergiou langfristig Der FC St.Gallen verlängert den Vertrag mit seinem Innenverteidiger Leonidas Stergiou (18) gleich um vier Jahre bis Sommer 2024. Alessandro Kräuchi (22) erhielt einen Einjahreskontrakt bis 2021. 19.06.2020, 14.22 Uhr

Gilt als grosses Talent: St. Gallens Innenverteidiger Leonidas Stergiou KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda)

Anfang 2019 schaffte der damals erst 16-jährige Stergiou den Sprung ins Fanionteam. In der laufenden Saison ist der Schweizer U19-Nationalspieler unbestrittener Stammspieler und Leistungsträger. In allen 21 Meisterschaftsspielen, die er absolvierte, stand Stergiou in der Startformation. Stergiou war 2015 von Wil zu St. Gallen gewechselt.

Der gelernte Flügel Kräuchi, der auch als Aussenverteidiger eingesetzt werden kann, stiess bereits als 10-Jähriger zum FC St.Gallen und absolvierte in der laufenden Super-League-Saison drei Spiele.