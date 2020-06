Streich verlängert Vertrag mit Freiburg Christian Streich verlängert seinen Vertrag als Trainer des SC Freiburg. Über die Laufzeit der neuen Vereinbarung macht der Bundesligist keine Angaben. 12.06.2020, 13.32 Uhr

Christian Streich hat beim SC Freiburg auch in Zukunft das Sagen KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH

(sda)

Der am Donnerstag 55 Jahre alt gewordene Streich ist seit Dezember 2011 in Freiburg tätig und damit der mit Abstand dienstälteste der aktuellen Trainer in der Bundesliga.

Freiburg liegt vier Runden vor Schluss in der Rangliste auf Platz 8 und hat damit Chancen auf die Qualifikation für die Europa League