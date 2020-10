Swiatek erstmals im Final eines Grand-Slam-Turniers Iga Swiatek steht erstmals im Final eines Grand-Slam-Turniers. Die 19-jährige Polin schlägt im Halbfinal die argentinische Qualifikantin Nadia Podoroska 6:2, 6:1. 08.10.2020, 16.31 Uhr

Nadia Podoroska wird gegen die gross aufspielende 19-jährige Polin meist in die Defensive gedrängt Auch im Halbfinal nicht zu stoppen: Iga Swiatek ballt die Siegerfaust

(sda)

Swiatek, die im WTA-Ranking noch an 53. Stelle geführt wird, hinterliess in Paris bislang einen ausgezeichneten Eindruck. Sie schlug unter anderem im Achtelfinal die Topfavoritin Simona Halep und gab in keiner ihrer sechs Partien mehr als fünf Games ab. Der vier Jahre älteren Podoroska (WTA 131), die es in Roland Garros erstmals ins Haupttableau schaffte, fügte sie überlegen die ersten Niederlage nach 13 Siegen am Stück bei.

Nun ist Swiatek am French Open die erste polnische Finalistin seit Jadwiga Jedrzejowska vor 81 Jahren. Ihre Gegnerin wird am Samstag entweder Sofia Kenin oder Petra Kvitova sein.