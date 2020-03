Swiss Indoors 2020: Bei Absage gibt es Geld zurück Der offizielle Vorverkauf für die Swiss Indoors Basel vom 24. Oktober bis 1. November startet wie vorgesehen am Donnerstag, 2. April um 08.00 Uhr. 30.03.2020, 18.14 Uhr

Roger Federer gewann im Oktober des letzten Jahres zum zehnten Mal die Swiss Indoors Basel KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

(sda)

Tickets sind erhältlich online via swissindoorsbasel.ch, via ticketcorner.ch oder über die Ticket-Hotline Tel. +41 (0)900 55 22 25 (CHF 1.19/Min). Sollte die Coronakrise anhalten und dadurch der Schweizer Tennishöhepunkt im Herbst nicht durchgeführt werden können, werden die Ticketpreise via Ticketcorner zurückerstattet.

Verläuft alles nach Plan, findet die 50-Jahr-Jubiläums-Zeremonie im Rahmen des Super Monday am 26. Oktober statt. Roger Federer, der zehnfache Turniersieger, wird sein Auftaktspiel am Dienstag bestreiten. Der dreifache Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka komplettiert die Swiss Connection der Weltklasse in der Basler St. Jakobshalle. Sein Startspiel sowie alle weiteren Programmabläufe werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.