Tadej Pogacars Triumph an der Tour de France ist perfekt Der Triumph von Tadej Pogacar an der Tour de France ist perfekt. Der am Montag 22 Jahre alt werdende Slowene kommt wie erwartet ohne Probleme durch die letzte Etappe auf die Champs-Elysées nach Paris. 20.09.2020, 19.15 Uhr

Tadej Pogacar (rechts) übernahm das gelbe Leadertrikot erst am Samstag. Mit einem überragenden Bergzeitfahren knöpfte er seinem Landsmann Primoz Roglic (links) das Maillot jaune noch ab In der letzten Etappe der Tour de France geht es zumindest am Anfang stets gemütlich zu und her. Tadej Pogacar (links) im Gespräch mit Weltmeister Mads Petersen Tadej Pogacar - der Gewinner der 107. Tour de France Sam Bennett jubelt über seinen Etappensieg in der letzten Etappe der Tour auf den Champs-Elysées