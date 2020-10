Tampa Bay Rays siegen nach spektakulärem Finish Die Tampa Bay Rays dürfen weiter von ihrem ersten Titel in der Major League Baseball träumen. 25.10.2020, 07.57 Uhr

Die Entscheidung im vierten Spiel der World Series zwischen den Tampa Bay Rays und den Los Angeles Dodgers KEYSTONE/AP/Eric Gay

(sda)

Das Team aus Florida gewann das vierte Spiel der World Series gegen die Los Angeles Dodgers in Arlington, Texas, 8:7 und glich die Serie zum 2:2 aus.

Zwei Fehler der Dodgers im selben Spielzug brachten in einem spektakulären letzten Inning die Wende zugunsten der Rays. Den entscheidenden Run erzielte Randy Arozarena, nachdem Dodgers-Catcher Will Smith den Ball nicht unter Kontrolle gebracht hatte.

Die fünfte Partie der Best-of-7-Serie findet in der Nacht auf Montag statt. Die Dodgers streben ihren ersten Titelgewinn seit 1988 an, 2017 und 2018 zogen sie in den World Series jeweils den Kürzeren.