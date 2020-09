Teichmann bezwingt erneut besser klassierte Spielerin Jil Teichmann (WTA 54) erreicht beim Sandplatzturnier in Strassburg die Viertelfinals. 22.09.2020, 12.21 Uhr

(sda)

Die Schweizerin schlug auch in ihrem zweiten Match im Elsass mit der Russin Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 38) eine besser klassierte Spielerin. Sie gewann in knapp zwei Stunden 7:6 (7:3), 7:5. In der 1. Runde hatte sich die in Biel wohnhafte 23-Jährige gegen die junge Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 29) durchgesetzt.

Im Viertelfinal trifft Teichmann entweder auf die ukrainische Weltranglisten-5. Jelina Switolina oder auf die Polin Magda Linette (WTA 36).