Teichmann in New York eine Runde weiter Jil Teichmann erreicht beim WTA-Turnier in New York ohne Probleme die 2. Runde. Die Schweizerin setzt sich gegen die Amerikanerin Danielle Collins mit 6:3, 6:3 durch. 24.08.2020, 06.22 Uhr

Jil Teichmann bleibt auf Erfolgskurs KEYSTONE/EPA/JASON SZENES

(sda)

Teichmann (WTA 54), die vorletzte Woche bei ihrem ersten Tour-Auftritt nach der Corona-Pause in Lexington erst im Final gescheitert war und in New York die Qualifikation überstand, zeigte gegen die um einen Weltranglistenplatz besser klassierte Collins eine souverän Leistung.

Als nächstes wartet bereits am Montag in der 2. Runde die Estin Anett Kontaveit (WTA 20) auf Teichmann. Die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt.

Bereits in der 2. Runde gescheitert sind in New York die ersten zwei der Setzliste: Die Tschechin Karolina Pliskova (WTA 3) unterlag der Russin Veronika Kudermetowa (WTA 41) genauso in zwei Sätzen wie die Amerikanerin Sofia Kenin (WTA 4) der Französin Alizé Cornet (WTA 60).