Thiem nach Marathon ausgeschieden Der nur 1,70 m grosse Argentinier Diego Schwartzman steht am French Open erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinal. Die Weltnummer 14 rang den US-Open-Champion Dominic Thiem in einem Marathon nieder. 06.10.2020, 15.07 Uhr

Kein guter Nachmittag: Die Ukrainerin Jelina Switolina scheiterte in Paris an der Qualifikantin Nadia Podoroska Noch eine Überraschungs-Halbfinalistin aus Argentinien: Nadia Podoroska kam als erste Qualifikantin in Paris so weit Dank Parforce-Leistung erstmals im Halbfinal eines Grand-Slam-Turniers: Diego Schwartzman Am Ende ging die Puste aus: US-Open-Champion Dominic Thiem scheiterte am French Open erstmals seit 2015 vor dem Halbfinal

(sda)

Schwartzman hatte seine gute Form bereits mit der Finalqualifikation beim Masters-1000-Turnier in Rom unter Beweis gestellt, sein Sieg gegen den Österreicher war aber dennoch überraschend. Nach 5:08 Stunden war er jedoch etwas frischer und behielt mit 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2 die Oberhand. Im Halbfinal trifft er auf den Sandkönig Rafael Nadal oder den Südtiroler Jannik Sinner, die nach Redaktionsschluss spielten.

Schwartzman hatte seinen vierten Grand-Slam-Viertelfinal ohne Satzverlust erreicht, während Thiem bereits zuvor mehr als zehn Stunden auf dem Platz gestanden hatte. Bei garstigen Verhältnissen mit viel Wind lieferten sich die beiden guten Kumpels den erwarteten Abnützungskampf mit einer Fülle von intensiven Grundlinienduellen und insgesamt 19 Breaks. Der Südamerikaner hätte auch einfacher zum Sieg kommen können, doch im dritten Satz führte er 5:3 und konnte nicht reüssieren. Auch im vierten Durchgang vergab er zunächst eine 5:3-Führung und drei Satzbälle, schaffte am Ende aber im Tiebreak doch noch den Satzausgleich.

Mit seinem Sieg verhinderte Schwartzman, dass sich Thiem unter die ganz Grossen reihen konnte. Er wäre erst der vierte Spieler nach Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal mit fünf Roland-Garros-Halbfinals in Folge gewesen. Der 27-jährige Niederösterreicher verlor auch erstmals seit seiner Halbfinalniederlage 2016 gegen Andy Murray auf dem Pariser Sand gegen jemand anderen als Nadal. Für Schwartzman könnte es nun am Freitag zu einer Revanche kommen: In Rom hatte er Nadal erstmals bezwungen.

Auch Switolina raus

Das Favoritensterben im Frauentableau ging derweil weiter. Im Viertelfinal scheiterte mit der Weltnummer 5 Jelina Switolina die höchstklassierte verbliebene Spielerin. Die Ukrainerin unterlag der Qualifikantin Nadia Podoroska (WTA 131) in nur 79 Minuten deutlich mit 2:6, 4:6.

Die 23-jährige Argentinierin spielt ihr erstes Roland Garros und hatte zuvor noch nie ein Spiel im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers gewonnen. Nun steht sie als erste Qualifikantin in Paris im Halbfinal. Dort wartet am Donnerstag mit der Polin Iga Swiatek (WTA 54) oder der Italienerin Martina Trevisan (WTA 159), ebenfalls eine Qualifikantin, eine andere ungesetzte Spielerin.

Die einzigen arrivierten Spielerinnen sind nun in der anderen Tableauhälfte der Australian-Open-Champion Sofia Kenin (WTA 6) und die zweifache Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (WTA 11). Sie bestreiten ihre Viertelfinals am Mittwoch und könnten im Halbfinal aufeinander treffen.