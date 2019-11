Der 42-jährige Franzose Thierry Henry setzt seine Trainer-Karriere in Nordamerika fort.

Thierry Henry Trainer in Montreal

Thierry Henry wird Trainer in Montreal (Bild: KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ)

(sda)

Der frühere Weltklasse-Stürmer, 1998 mit Frankreich Welt- und 2000 Europameister, wird in der Major League Soccer Coach von Montreal Impact. Henry hat einen Zweijahresvertrag unterzeichnet.

Bei seinem Einstieg als Cheftrainer war Henry vorzeitig gescheitert. Im Januar wurde er bei der AS Monaco entlassen. In Nordamerika war Henry schon als Aktiver tätig. Von 2010 bis 2014 spielte er für die New York Red Bulls.