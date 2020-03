Ticketverkauf für Formel-1-Rennen in Bahrain ausgesetzt Angesichts des Coronavirus setzen die Veranstalter des Formel-1-Rennens von Bahrain mit dem Ticketverkauf aus. Wie die Organisatoren des zweiten Grand Prix des Jahres mitteilten, sollen Karten erst entsprechend den Umständen wieder freigegeben werden. 06.03.2020, 05.41 Uhr

Wegen des Coronavirus ist der Ticketverkauf für das Formel-1-Rennen in Bahrain vorerst verschoben worden. KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/STR

(sda/dpa)

Um die Sicherheit für Zuschauer, Teams und Streckenangestellte sicherzustellen, werden am Bahrain International Circuit weitere Gesundheitsmassnahmen ergriffen. So gibt es unter anderem medizinische Facheinrichtungen, Prüfverfahren am Eingang und zusätzliche Stationen zur Handhygiene. Der Grand Prix von Bahrain soll am 22. März nur eine Woche nach dem Auftaktrennen in Melbourne stattfinden.