Tor nicht gezählt: Otmar und Pfadi legen Protest ein Bei Kriens-Luzern gegen Kadetten Schaffhausen wird ein Tor nicht gezählt. Nun legen St. Otmar St. Gallen und Pfadi Winterthur Protest ein. 26.02.2020, 10.58 Uhr

Die Handball-Liga muss sich mit einem nicht gezählten Tor beschäftigen KEYSTONE/AP/HERIBERT PROEPPER

(sda)

Im NLA-Spitzenspiel vom Freitag zwischen Kriens-Luzern und den Kadetten Schaffhausen (24:24) ist ein ungewöhnlicher Fehler passiert, der nun die Disziplinarkommission beschäftigt. Der Treffer zum 16:13 der Kadetten in der 36. Minute wurde nicht gezählt, wie mittels Video nachträglich belegt werden konnte. Der Delegierte übernahm die Verantwortung für den Fehler und entschuldigte sich nach der Partie bei den Beteiligten.

Zu Einsprachen kam es dennoch, allerdings nicht von den Kadetten, sondern von St. Otmar St. Gallen und Pfadi Winterthur, die in der Tabelle nach 22 Runden die ersten Verfolger des zweitplatzierten Kriens-Luzern sind. Obwohl sie nicht an der Partie beteiligt waren, dürfen die beiden Vereine gegen das Resultat protestieren, weil sie davon in der Tabelle betroffen sind.

Mit einem Entscheid der zuständigen Disziplinarkommission Leistungssport wird in der nächsten Woche gerechnet, erklärte der Verband auf Anfrage. Die Vereine haben dann die Möglichkeit, den Fall ans Verbandssportgericht weiterzuziehen.