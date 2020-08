UEFA bestätigt: YB am Mittwoch gegen Klaksvik Die Young Boys spielen am Mittwoch in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation wie erwartet gegen Klaksvik. 24.08.2020, 19.17 Uhr

Die UEFA bestätigt Klaksviks kampflosen Vorstoss in die 2. Runde gegen YB KEYSTONE/Uefa

(sda)

Die UEFA bestätigte den Forfait-Sieg des Klubs von den Färöern gegen Slovan Bratislava.

Bratislava konnte wegen Corona-Fällen in der Mannschaft nicht zur Erstrunden-Partie bei Klaksvik antreten. Das YB-Heimspiel am Mittwoch in Bern (ab 20.15 Uhr) findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.