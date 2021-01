Deutschland Urs Fischer und Union Berlin bleiben erfolgreich Das Fussball-Jahr beginnt für die Schweizer erfolgreich: Urs Fischer siegt mit Union Berlin bei Werder Bremen 2:0, Breel Embolo schiesst Borussia Mönchengladbach zum 1:0-Sieg in Bielefeld. 02.01.2021, 17.40 Uhr

Der Schweizer Trainer Urs Fischer dirigierte Union Berlin auch in Bremen zum Sieg Mönchengladbachs Breel Embolo lässt sich nach dem Siegestor in Bielefeld feiern

(sda)

Der Zürcher Trainer Urs Fischer bleibt mit Union Berlin auch zu Beginn des neuen Jahres auf Erfolgskurs: Dank dem 2:0-Auswärtssieg gegen Werder Bremen rückte der Aussenseiter in der 14. Runde der Bundesliga auf Platz 5 vor. Fischer und sein Team sind nun schon seit neun Runden in den Top 6 klassiert.

In Bremen führte Union die Entscheidung bereits in der ersten halben Stunde herbei. Sheraldo Becker (12.) und Taiwo Awoniyi (28.) erzielten die Tore gegen einen Widersacher, der nun fünf der letzten sechs Spiele verloren hat.

Breel Embolo avancierte bei Borussia Mönchengladbach nach der Pause vom Pechvogel zum Matchwinner. In der 58. Minute enteilte der Basler Stürmer der gegnerischen Abwehr und schoss auswärts gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld das 1:0-Siegestor. In der ersten Halbzeit hatte Embolo mehrere gute Chancen vergeben und in der Startphase einmal aus bester Position nur den Pfosten getroffen. Dank Embolo konnte die Borussia die Negativ-Serie von vier Spielen ohne Erfolg beenden.

Telegramme:

1. FC Köln - Augsburg 0:1 (0:0). - Tor: 78. Iago 0:1. - Bemerkung: Augsburg mit Vargas (bis 71.).

Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0). - Tor: 58. Embolo 0:1. - Bemerkung: Arminia Bielefeld mit Brunner, Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Embolo (bis 64.) und Zakaria (ab 77.), ohne Lang (nicht im Aufgebot).

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2:1 (1:1). - Tore: 10. Amiri 0:1. 22. Younes 1:1. 54. Tapsoba (Eigentor) 2:1. - Bemerkung: Eintracht Frankfurt mit Sow, ohne Zuber (Ersatz).

Hoffenheim - Freiburg 1:3 (0:3). - Tore: 7. Santamaria 0:1. 34. Grifo (Foulpenalty) 0:2. 42. Nuhu (Eigentor) 0:3. 58. Bebou 1:3.

Werder Bremen - Union Berlin 0:2 (0:2). - Tore: 12. Becker 0:1. 28. Awoniyi 0:2.

Rangliste:

1. Bayern München 13/30 (39:19). 2. RB Leipzig 13/28 (24:9). 3. Bayer Leverkusen 14/28 (29:14). 4. Wolfsburg 13/24 (20:13). 5. Union Berlin 14/24 (29:18). 6. Borussia Dortmund 13/22 (26:18). 7. Borussia Mönchengladbach 14/21 (25:22). 8. Eintracht Frankfurt 14/20 (23:23). 9. SC Freiburg 14/20 (23:24). 10. Augsburg 14/19 (16:19). 11. VfB Stuttgart 13/18 (26:20). 12. Hoffenheim 14/15 (22:26). 13. Werder Bremen 14/14 (16:23). 14. Hertha Berlin 13/13 (20:24). 15. 1. FC Köln 14/11 (13:22). 16. Arminia Bielefeld 14/10 (9:24). 17. Mainz 05 13/6 (12:26). 18. Schalke 04 13/4 (8:36).