Verschiebungen und Neuansetzungen wegen Coronavirus Nach drei positiven Corona-Tests im Klubumfeld des Lausanne HC verordnet der Waadtländer Kantonsarzt für die gesamte Mannschaft bis zum 21. November Quarantäne. 12.11.2020, 10.05 Uhr

Charles Hudon (rechts) und Brian Gibbons müssen wie die restlichen Spieler von Lausanne in Quarantäne KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

(sda)

Nachdem am Montag ein erster positiver Test publik geworden war, stellte das Büro des Kantonsarzts am Montag das Team bereits vorsorglich unter Quarantäne. Die Partie vom Dienstag gegen die Rapperswil-Jona Lakers wurde daraufhin verschoben worden. Wegen der nun verordneten Quarantäne bis Samstag in einer Woche müssen auch die nächsten drei Spiele gegen die SCL Tigers (Freitag/13. November), Bern (Dienstag/17. November) und Davos (Samstag/21. November) verschoben werden.

Zwei Neuansetzungen

Statt gegen Lausanne spielen die SCL Tigers am Freitag nun gegen Lugano. Und für den Samstag wurde die Partie Fribourg - Biel neu angesetzt. Beide Partien werden vorgezogen.