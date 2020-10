Verschiedene EM-Planungen beinhalten auch Geister-Turnier Bei den Vorbereitungen auf die EM im Sommer 2021 spielt die UEFA nach Angaben von Verbandschef Aleksander Ceferin auch Szenarien ohne Zuschauer durch. 13.10.2020, 16.00 Uhr

Aleksander Ceferin hat verschiedene Pläne für die EM 2021 KEYSTONE/EPA/Harold Cunningham / UEFA HANDOUT

(sda/dpa)

«Wir haben Überlegungen, wie wir es mit Fans machen, ohne Fans, mit 30, 50, 70 Prozent», sagte der Slowene der ARD-Sportschau am Dienstag.

Das wegen der Corona-Krise um ein Jahr verschobene Turnier soll demnach weiterhin in zwölf Ländern stattfinden, trotz aktuell hoher Infektionszahlen in manchen Gegenden. «Derzeit planen wir die Euro genauso, wie wir sie uns wünschen», sagte Ceferin. Zugleich bekräftigte er, mit dem paneuropäischen Turnier «nicht so glücklich» zu sein.

Angesprochen auf ein Szenario, wonach die Europameisterschaft ähnlich wie die Final-Turniere in Champions League und Europa League in ein Land zusammengezogen werden könnten, antwortete der UEFA-Präsident: «Derzeit denken wir nicht darüber nach, aber wir könnten verschiedene Sachen umsetzen.» Es gebe wenige Länder, die so ein Turnier stemmen könnten.