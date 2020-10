Verwirrung um möglichen Einsatz von Shaqiri Xherdan Shaqiri soll laut dem Schweizer Fernsehen SRF für die Partie der Nations League am Samstag gegen Spanien in Madrid spielberechtigt sein. Der Schweizer Fussballverband dementiert diese Meldung. 09.10.2020, 16.43 Uhr

Xherdan Shaqiri feiert am Samstag seinen 29. Geburtstag KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda)

Spielt er oder spielt er nicht? Ob Xherdan Shaqiri am Samstag in der Partie in Madrid spielen darf, ist noch nicht entschieden. Laut dem SFV-Medienchef Adrian Arnold liegt der Entscheid bei den spanischen Gesundheitsbehörden.

Laut einer zwischenzeitlich verbreiteten Meldung des Schweizer Fernsehen SRF gab die lokale Gesundheitsbehörde das Okay. Dies jedoch dementierte der SFV. Bis spätestens um Mitternacht wird der Entscheid erwartet, dann muss Vladimir Petkovic sein Aufgebot für die Partie am Samstag melden.

Sollte Shaqiri spielen dürfen, ist davon auszugehen, dass Nationaltrainer den Spieler des FC Liverpool einsetzen wird. Für Shaqiri wäre es an seinem 29. Geburtstag das 83. Länderspiel und der erste Einsatz in der Nationalmannschaft seit Juni 2019.

Shaqiri war am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nachträgliche Untersuchen erbrachten allerdings den Beweis, dass beim Mittelfeldspieler vorhandene Antikörper einer früheren Infektion den positiven Test verursacht hatten. Deswegen gilt Shaqiri laut den Ärzten als nicht mehr ansteckend und konnte wieder in die Mannschaft integriert werden.