Vielversprechende Ausgangslage für Lausanne und Zug In der Champions Hockey League erspielen sich Lausanne und Zug vielversprechende Ausgangslagen für die Rückspiele in einer Woche.

Joel Genazzi (Nr. 79) schoss Lausanne in Tschechien zum 2:1-Auswärtssieg (Bild: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON)

(sda)

Lausanne gewann beim tschechischen Co-Leader Pilsen mit 2:1. Zug trotzte dem finnischen Meisterschafts-Leader Tappara Tampere ein 3:3-Unentschieden ab.

Die Zuger erwischten in Tampere einen Blitzstart. Nach nur sechs Minuten führten die Innerschweizer durch Goals von Dario Simion und Santeri Alatalo mit 2:0. Dazwischen hatten die Referees ein weiteres Zuger Goal aberkannt. Im zweiten Abschnitt kam Tappara Tampere aber innerhalb von zwölf Minuten dank drei Powerplay-Toren zum Umschwung. Gregory Hofmann glich für Zug in der 43. Minute aus.

Erst spät kam Lausanne in Pilsen zum Sieg. Die Tschechen führten bis zur 38. Minute mit 1:0, ehe Joel Vermin und Joel Genazzi die Waadtländer zum Sieg schossen. Genazzi gelang das Siegtor in der 57. Minute mit einer Einzelaktion in Überzahl.