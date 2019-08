Vorerst keine Operation für Marcel Koller Basels Trainer Marcel Koller leitet wenige Tage nach einem Sturz mit dem Mountainbike trotz lädierter Schulter wieder das Training.

Basels Trainer Marcel Koller beisst auf die Zähne und verzichtet zumindest vorerst auf eine Operation an der lädierten Schulter (Bild: KEYSTONE/APA/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER)

(sda)

Eine Operation ist im Moment nicht vorgesehen, schrieb der Klub auf Twitter. Vor einigen Tagen hatte der FC Basel eine Operation an den Schulterbändern angekündigt.

Der 58-jährige Koller hatte sich die Verletzungen am Freitag zugezogen. In einer Abfahrt vom Gempen südlich von Basel platzte am Velo ein Reifen, worauf Koller eine Böschung hinunterstürzte. Der Helm war nach dem Sturz gespalten.