Wahrscheinliches EM-Out für Memphis Depay Der niederländische Internationale Memphis Depay fällt mit einem Kreuzbandriss im rechten Knie mindestens sechs Monate aus und verpasst damit wohl die EM im kommenden Sommer. 15.12.2019, 22.21 Uhr

Memphis Depay wird den Niederländern bei der EM im kommenden Jahr mit grosser Sicherheit fehlen KEYSTONE/AP/PETER DEJONG

(sda)

Es ist ein harter Schlag für die Niederländer: In der Qualifikation war der 25-Jährige mit sechs Treffern der beste Torschütze seiner Mannschaft gewesen.

Depay zog sich die Verletzung am Sonntag im Ligue-1-Match mit Lyon gegen Rennes (0:1) zu. Neben seinem Captain verlor der französische Champions-League-Achtelfinalist in der gleichen Halbzeit auch Jeff Reine-Adélaïde durch einen Kreuzbandriss. Reine-Adélaïde war im Sommer für 25 Millionen Euro zu den nach 18 Runden in der Meisterschaft nur auf Platz 8 liegenden Lyonnais gestossen.