Wawrinka im Viertelfinal ausgeschieden Stan Wawrinka scheitert beim ATP-Turnier in St. Petersburg im Viertelfinal. Die Weltnummer 18 unterliegt dem sechs Positionen besser klassierten Kanadier Denis Shapovalov 4:6, 5:7 16.10.2020, 15.21 Uhr

Zu wenig effizient gegen Shapovalov: Stan Wawrinka KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino

(sda)

Die zweite Niederlage im dritten Duell mit dem 21-jährigen Shapovalov war aus Wawrinkas Sicht nicht zwingend. Er startete besser in die Partie, konnte aber in den ersten beiden Aufschlagspielen des in Israel als Sohn russischer Eltern geborenen Kanadiers insgesamt vier Breakchancen nicht nützen. Shapovalov zeigte sich effizienter und sicherte sich den Satz dank eines einzigen Breaks zum 3:2.

Ein ähnliches Bild zeigte sich am Ende des zweiten Durchgangs. Shapovalov nahm dem 14 Jahre älteren Waadtländer den Aufschlag zum 6:5 ab, im folgenden Game verpasste Wawrinka zwei Möglichkeiten, um doch noch in ein Tiebreak zu kommen.

Nach genau 100 Minuten sicherte sich der Kanadier mit seinem ersten Matchball den Sieg. Er trifft im Halbfinal auf den Russen Andrej Rublew, der dank seiner Viertelfinal-Qualifikation am French Open erstmals in die Top Ten der Weltrangliste vorstiess.