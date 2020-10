Wawrinka in den Viertelfinals gegen Shapovalov Stan Wawrinka trifft in den Viertelfinals des ATP-Turniers von St. Petersburg am Freitag auf den Kanadier Denis Shapovalov. 15.10.2020, 16.28 Uhr

Denis Shapovalov trifft in St. Petersburg auf Stan Wawrinka KEYSTONE/EPA/Clive Brunskill / POOL

(sda)

Der 21-jährige Shapovalov folgte dem Romand mit einem 6:1, 6:4-Erfolg über den Weissrussen Ilja Iwaschka (ATP 141) in die dritte Runde. Shapovalov gab bei seinen zwei Siegen bislang erst zehn Games ab. In den Direktbegegnungen steht es 1:1; das letzte Duell im Februar 2019 in Rotterdam gewann Wawrinka mit 6:4, 7:6.