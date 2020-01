Weltmeisterin Julie Zogg mit zweitem Saisonsieg Die Schweizer Alpin-Snowboarderin Julie Zogg feiert in Piancavallo ihren vierten Sieg im Weltcup. 25.01.2020, 16.25 Uhr

Feiert in den italienischen Alpen ihren vierten Weltcupsieg, den zweiten in dieser Saison: Julie Zogg, 2019 Weltmeisterin im Parallel-Slalom KEYSTONE/GE

(sda)

Die Weltmeisterin liess im italienischen Wintersportort im Parallel-Slalom die gesamte Konkurrenz hinter sich. Im Final verwies die 27-jährige Ostschweizerin wie schon bei ihrem Sieg zum Saisonauftakt in Russland die Deutsche Selina Jörg auf Platz 2.

Im Gesamtweltcup liegt Zogg bei Halbzeit hinter der Deutschen Ramona Hofmeister auf Platz 2. Die Gesamt-Vierte Ladina Jenny beendete den Wettkampf in Piancavallo im 6. Rang. Die 26-jährige Glarnerin war in den Viertelfinals an der späteren Finalistin Jörg gescheitert, nachdem sie in der Runde zuvor ihre Landsfrau Patrizia Kummer, die Olympiasiegerin von 2014 im Parallel-Riesenslalom, eliminiert hatte. Die Snowboard und Super-G-Olympiasiegerin Ester Ledecka war in Italien nicht am Start.

Bei den Männern qualifizierte sich in Abwesenheit des rekonvaleszenten Teamleaders Nevin Galmarini keiner für die K.o.-Phase der besten 16.