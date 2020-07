Weltverband will Formel-1-Weltmeister allenfalls mit Notregel küren Mit einer Notregel will der Weltverband auch dann einen Formel-1-Weltmeister küren, wenn nicht wie vom Reglement gefordert auf mindestens drei Kontinenten gefahren werden kann. 25.07.2020, 08.31 Uhr

In der Formel 1 soll es auch in weniger globalem Kalender einen Weltmeister geben KEYSTONE/EPA/JOAO RELVA

(sda/dpa)

Einem Bericht des Fachmagazins «Auto, Motor und Sport» zufolge will sich der Internationale Automobilverband Fia in diesem Fall auf höhere Gewalt wegen der Coronavirus-Pandemie berufen.

Eigentlich verlangt Artikel 2.4.3.b.ii des Internationalen Sportkodex der Fia die Austragung von Läufen auf drei Kontinenten, damit die Serie als Weltmeisterschaft gilt. Wegen der Corona-Krise erscheint dies aber in dieser Saison unwahrscheinlich. Die bislang im Notkalender bestätigten 13 Grand Prix finden ausschliesslich in Europa statt. Auf die bisherigen drei Rennen in Österreich und Ungarn folgen zweimal Grossbritannien, dreimal Italien, Spanien, Belgien, Russland, Portugal und Deutschland als Gastgeber.

Der Saisonauftakt in Australien war kurzfristig abgesagt worden. Auch in den USA, Kanada, Mexiko und Brasilien kann nicht gefahren werden. Abschliessen will die Formel 1 ihre Saison in Asien. Vor den bereits offiziell angesetzten Rennen in Bahrain und Abu Dhabi im Dezember könnten Medienberichten zufolge noch Auftritte in Vietnam und Malaysia Ende November stattfinden.