Wicki und Del Ponte siegen im 100-m-Sprint Die Sprints an den Schweizer Meisterschaften in Basel enden mit Favoritensiegen. Silvan Wicki und Ajla Del Ponte sind die Schnellsten im Land. 11.09.2020, 21.58 Uhr

Silvan Wicki freut sich über seinen Triumph. (Archivaufnahme) KEYSTONE/URS FLUEELER

(sda)

Insbesondere Wicki überzeugte. In 10,18 Sekunden bei leichtem Gegenwind kam der Sprinter des BTV Aarau bis auf 7 Hundertstel an seine Saisonbestleistung heran. Der 25-Jährige wird die Sommersaison am Dienstag in Bellinzona beschliessen.

Die 24-jährige Ajla Del Ponte setzte sich bei nahezu Windstille in 11,27 Sekunden durch. Die 24-Jährige war mit ihrer Leistung zufrieden, zumal sie zuvor zwei Vorläufe zu bestreiten hatte. Der Saisonbestwert der Tessinerin liegt bei 11,08 Sekunden. Diese Leistung kann sie kommenden Dienstag in Bellinzona und zum Saisonabschluss beim Diamond-League-Meeting in Rom nochmals angreifen.

Wicki und Del Ponte lösen Alex Wilson und Mujinga Kambundji ab, die in den letzten Jahren den nationalen Sprint dominiert hatten. Wilson und Kambundji kamen heuer wegen Verletzungen nicht auf Touren und fehlten in Basel.