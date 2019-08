Der Basler Top-Sprinter Alex Wilson verzichtet wegen Knieschmerzen auf das Citius-Meeting von diesem Samstag in Bern und die Team-EM in der kommenden Woche im polnischen Bydgoszcz.

Wilson legt Wettkampfpause ein Der Basler Top-Sprinter Alex Wilson verzichtet wegen Knieschmerzen auf das Citius-Meeting von diesem Samstag in Bern und die Team-EM in der kommenden Woche im polnischen Bydgoszcz.

Alex Wilson muss eine Pause einlegen (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS)

(sda)

Der gebürtige Jamaikaner will im Hinblick auf die Weltmeisterschaften in Doha (27. September bis 6. Oktober) kein Risiko eingehen. Den nächsten Start plant der letztjährige EM-Silbermedaillengewinner über 200 m an den Schweizer Meisterschaften in Basel (23./24. August).

Wilson blieb Ende Juni in La Chaux-de-Fonds über die halbe Bahnrunde erstmals unter 20 Sekunden (19,98) und verbesserte an gleicher Stätte auch den eigenen Schweizer Rekord über 100 m (10,08).