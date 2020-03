Wirtschaftliche Probleme beim Formel-1-Veranstalter in Texas Der Formel-1-Kurs von Texas räumt angesichts der Coronavirus-Krise wirtschaftliche Probleme ein. 16.03.2020, 06.48 Uhr

Liegt im Moment still und verdient kein Geld: der Circuit of the Americas in Texas KEYSTONE/AP/ERIC GAY

(sda)

«Es ist tatsächlich eine schreckliche Zeit für das Event-Business und das Gaststättengewerbe», schrieben die Verantwortlichen des Circuit of The Americas. «Ohne Konzerte, Rennen und Spiele werden wir nur begrenzt genutzt.» Auf der Anlage in Austin finden neben den WM-Läufen der Formel 1 und im Motorrad unter anderem auch Konzerte und Konferenzen statt.

Das wichtigste sei aber die Sicherheit und Gesundheit der Menschen. «Uns bricht es das Herz für unsere Angestellten (und ihre Familien), die das ganze Jahr dafür aufbringen, um Gäste aus Austin und der ganzen Welt zu empfangen, sich jetzt aber arbeitslos wiederfinden. Die Freude, erinnerungswürdige Gelegenheiten zu schaffen, ist von der enttäuschenden Wirklichkeit einer weltweiten Krise abgelöst worden», schrieben die Organisatoren weiter.

Der GP von Amerika wurde wegen des Coronavirus vom 5. April auf den 15. November verschoben. Auch die Formel 1 musste schon mehrere Grand Prix verschieben oder absagen. In Texas soll am 25. Oktober gefahren werden.