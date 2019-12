Zeiter nicht mehr Sportchef und Trainer in Winterthur Michel Zeiter ist nicht mehr Trainer und Sportchef des EHC Winterthur. Einen Tag nach der 2:7-Niederlage bei Sierre-Anniviers geben die Winterthurer die Trennung bekannt. 08.12.2019, 12.27 Uhr

Michel Zeiter muss den EHC Winterthur verlassen KEYSTONE/THOMAS OSWALD

(sda)

Ziel der Trennung sei es, «neue Impulse» zu setzen und «frühzeitig die Weichen für die Zukunft» zu stellen, schrieb der Zweitletzte der Swiss League in einem Communiqué. Zeiter stand Winterthur seit der Saison 2016/17 in der Doppelfunktion als Sportchef und Trainer vor. In den letzten Wochen verlief die Zusammenarbeit allerdings nicht sehr erfolgreich, der Winterthurer Hockeyklub gewann nur eines der letzten elf Meisterschaftsspiele.

Einen Nachfolger hat der EHC Winterthur noch nicht bestimmt. Der Verwaltungsrat will während der anstehenden Nationalmannschaftspause entscheiden, wie die vakanten Positionen zu besetzen sind.