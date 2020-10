Zigis Triple-Parade rettet St. Gallen den Punkt Der FC St. Gallen fängt in der 4. Runde der Super League die ersten zwei Tore ein und gibt die ersten zwei Punkte ab. Die Ostschweizer spielen in Luzern 2:2. Den Punkt rettet Goalie Lawrence Ati Zigi. 18.10.2020, 18.13 Uhr

Luzerns neuer Spanier Alex Carbonell (links) gegen den St. Galler Basil Stillhart Die St.. Galler freuen sich über ihr frühes Führungstor Torhüter Lawrence Ati Zigi bewahrte den FCSG vor der ersten Niederlage

(sda)

Als sich das 2:2 abzeichnete, spielten sich in der 90. Minute im St. Galler Strafraum unglaubliche Szenen ab. Zigi wehrte innerhalb wenige Sekunden auf der Torlinie mit Armen und Beinen und Reflexen drei Schüsse ab, von denen jeder hätte ein Tor bedeuten können. Es war der Schlusspunkt einer vor allem in der zweiten Hälfte spektakulären Partie.

Luzerns Schlüsselspieler Pascal Schürpf, der früh verletzt ausgewechselt werden musste, vergab in der 2. Minute die Luzerner Führung, und nur drei Minuten später erzielte Victor Ruiz auf schöne Vorarbeit von Alessandro Kräuchi, Silvan Heftis Nachfolger auf der rechten Abwehrseite, St. Gallens 1:0. Diese wechselhafte Startphase prägte den Match für längere Zeit. Die St. Galler spielten mit dem Selbstverständnis, das sie aus den drei Siegen aus den ersten drei Spielen mitgebracht hatten.

Alles änderte sich mit Beginn der zweiten Halbzeit. Die Spieler von Trainer Fabio Celestini dominierten und drückten etwa 20 Minuten lang und erarbeiteten sich ausgezeichnete Chancen zuhauf. Die beiden Tore von Dejan Sorgic und dem für Schürpf eingewechselten Filip Ugrinic waren dafür ein geringer Lohn, der noch geringer war, weil Jordi Quintilla dazwischen aus dem Nichts zur neuerlichen St. Galler Führung traf. Goalie Marius Müller hätte Quintillas Weitschuss halten müssen.

Keine Rote Karte für Görtler

Die St. Galler hatten grosses Glück, dass sie nicht ab der 30. Minute in Unterzahl spielen mussten. Lukas Görtler, am Boden sitzend, spuckte einen weglaufenden Gegenspieler an. Dies ist eine Unsportlichkeit, die praktisch automatische eine Rote Karte nach sich zieht. Schiedsrichter Fedayi San setzte die Norm an diesem Nachmittag ausser Kraft. Er schaute sich die Szene im Video an und zeigte Görtler nicht einmal Gelb.

Telegramm

Luzern - St. Gallen 2:2 (0:1)

1569 Zuschauer. - SR San. - Tore: 5. Ruiz (Kräuchi) 0:1. 51. Sorgic (Schaub) 1:1. 59. Quintilla 1:2. 66. Ugrinic (Sidler) 2:2.

Luzern: Müller; Schulz, Lucas, Knezevic, Sidler; Carbonell, Ndenge; Tasar, Schaub (81. Alabi), Schürpf (19. Ugrinic); Sorgic (74. Ndiaye).

St. Gallen: Zigi; Kräuchi, Stergiou, Fazliji, Muheim; Quintilla; Görtler, Ruiz (80. Staubli); Stillhart (88. Rüfli); Guillemenot (69. Ribeiro), Duah (69. Babic).

Bemerkungen: Luzern ohne Schwegler, Grether, Binous, Burch (alle verletzt) und Frydek (Quarantäne). Schürpf verletzt ausgeschieden. St. Gallen ohne Kamberi, Lüchinger, Alves und Gonzalez (alle verletzt). Verwarnungen: 27. Ndenge (Foul), 45. Tasar (Unsportlichkeit), 61. Quintilla (Foul), 79. Kräuchi (Foul).