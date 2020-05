Zlatan Ibrahimovic verletzt sich im Training bei Milan Milans Stürmer Zlatan Ibrahimovic verletzt sich kurz nach der Wiederaufnahme des Trainings nach der Corona-Zwangspause. 25.05.2020, 16.35 Uhr

Zlatan Ibrahimovic bei einer Direktabnahme im Training im vergangenen April in Schweden. KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/HENRIK MONTGOMERY

(sda/dpa/ansa)

Der 38-jährige Schwede bekunde ein Problem mit Wade, liess der Klub ausrichten. Eine Untersuchung soll nun zeigen, wie schwer die Verletzung ist. Italienische Medien berichteten, es bestehe die Sorge, dass er sich an der Achillesferse verletzt habe und länger ausfalle.

Ibrahimovic war nach mehreren Wochen in seiner Heimat vor rund zwei Wochen zu seinem Verein in Mailand zurückgekehrt. Die Klubs der Serie A dürfen seit letzter Woche wieder trainieren. Der Entscheid, ob und wann die Saison wieder aufgenommen wird, soll am kommenden Donnerstag fallen.