Zug gewinnt Spitzenkampf in Davos Der EV Zug setzt sich im Spitzenspiel der National League in Davos 4:2 durch und verteidigt die Tabellenführung erfolgreich. 30.01.2020, 22.31 Uhr

Lausannes Goalie Tobias Stephan (38 Paraden) machte den Laden dicht - vierter Shutout in dieser Saison Zuger Jubel in Davos - das beste Auswärtsteam gewann beim besten Heimteam Mit 35 Paraden «hexte» Ludovic Waeber den HC Fribourg-Gottéron zum 2:1-Auswärtssieg über den ZSC im Hallenstadion Ambris Österreicher Dominic Zwerger rettete den Leventinern mit zwei Goals in den letzten zwei Minuten einen Punkt in Rapperswil