Zwei Europacupspiele in Spanien vor leeren Rängen Zwei Europacupspiele mit italienischer Beteiligung werden in Spanien wegen des Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. 03.03.2020, 19.52 Uhr

Fussball wird am 10. März in Valencia zwar gespielt, das Champions-League Rückspiel gegen Atalanta Bergamo findet aber ohne Zuschauer statt KEYSTONE/AP/Luca Bruno

(sda/dpa)

Der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa begründete die Massnahme mit der Ansteckungsgefahr durch das Virus. Es geht dabei um das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am 10. März zwischen dem FC Valencia und Atalanta Bergamo und das Europa-League-Spiel zwischen Getafe und Inter Mailand am 19. März.