Zwei weitere Spiele der ZSC Lions verschoben Die ZSC Lions müssen bis am Mittwoch, 18. November, in Quarantäne. Zwei weitere Spiele der Zürcher müssen deshalb verschoben werden 11.11.2020, 11.38 Uhr

Die ZSC Lions müssen bis am 18. November in die Quarantäne KEYSTONE/ENNIO LEANZA

(sda)

In den letzten Tagen sind drei Mitglieder der Mannschaft respektive des Betreuerstabs positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb verordnete der Zürcher Kantonsarzt die Quarantäne für die gesamte Mannschaft.

Das Heimspiel der ZSC Lions am Freitag gegen Lugano und das Auswärtsspiel am Samstag gegen Fribourg-Gottéron können deshalb nicht stattfinden. Am Dienstag war bereits das Duell zwischen den Zürchern und den SCL Tigers verschoben worden.