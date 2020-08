Zwei weitere Spieler für GC von Wolverhampton Die Grasshoppers übernehmen für die kommende Challenge-League-Saison zwei weitere Spieler vom Premier-League-Klub Wolverhampton. 23.08.2020, 14.39 Uhr

GC-Trainer João Carlos Pereira bekommt Verstärkung KEYSTONE/ENNIO LEANZA

(sda)

Nach dem Basler Yang Ming-Yang stossen auch der Stürmer Renat Dadashov (21) und der Mittelfeldspieler Connor Ronan (22) aus England zu den Zürchern.

Der in Deutschland geborene Dadashov ist Internationaler aus Aserbaidschan und stand zuletzt für die U23 von Wolverhampton im Einsatz. Der Ire Ronan spielte in den letzten drei Jahren leihweise in der slowakischen Topliga und in England auf dritthöchster Stufe.

Wolverhampton wie GC sind Klubs, die von der Fosun-Gruppe aus Hongkong kontrolliert werden.