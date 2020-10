Alibaba-Ableger Ant peilt Rekord-Börsengang von 34,5 Mrd Dollar an.

Der chinesische Alibaba-Ableger Ant Group will bei seinem Börsengang 34,5 Milliarden US-Dollar (31,3 Milliarden Franken) einspielen. Der IPO (Initial Public Offering) in Hongkong solle am 5. November stattfinden, teilte das Unternehmen am Montag mit.

26.10.2020, 13.20 Uhr