Amazon vergrössert Frachtflugzeug-Flotte auf über 80 Maschinen

Der US-Internet-Riese Amazon least zwölf zusätzliche Frachtflugzeuge. In einer Mitteilung vom gestrigen Mittwoch verwies der Konzern dabei auf die in Zeiten der Corona-Pandemie in den USA landesweit gestiegene Nachfrage nach Lieferungen an die Haustür.

04.06.2020, 07.35 Uhr