Angelo Quabba wird der neue Finanzchef bei Ruag International Der ehemalige CFO beim Kunststoffhersteller Gurit tritt seine neue Stelle am 23. November an – zeitgleich mit dem neuen CEO André Wall. Quabba löst damit Urs Kiener ab. Sarah Kunz 22.10.2020, 11.58 Uhr

(sku) Das teilt die Ruag International am Mittwoch mit. Angelo Quabba verfüge über eine umfangreiche Führungserfahrung in Finanzpositionen, schreibt der Technologiekonzern in seiner Mitteilung. Zuletzt war der 55-Jährige bei der Gurit Holding AG und zuvor für Bruker BioSpin tätig. Quabba war viele Jahre Finanzchef der SR Technics Group und davor bei Honeywell und Zellweger Analytics in verschiedenen Finanz- und Controlling-Funktionen tätig. Wie die Ruag schreibt, wird Quabba sein Amt als CFO zeitgleich mit dem neuen CEO André Wall am 23. November antreten.