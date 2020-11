Anleger sehen Erholung in Euro-Zone skeptischer

Börsianer blicken im November das zweite Mal in Folge pessimistischer auf die Konjunktur in der Euro-Zone. Die Investment-Beratungsfirma Sentix meldete am Montag einen leichten Rückgang ihres Barometers: Es sank um 1,7 Punkte auf minus 10,0 Zähler.