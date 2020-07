Annäherung bei EU-Sondergipfel - Bringt Tag vier den Durchbruch?

Der EU-Sondergipfel in Brüssel ist nach deutlichen Fortschritten im Ringen um ein Corona-Krisen-Paket erneut verlängert worden. EU-Ratspräsident Charles Michel kündigte nach Angaben von Diplomaten am Montagmorgen einen neuen Verhandlungsvorschlag an.

20.07.2020, 12.30 Uhr