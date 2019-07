Aston Martin ist wegen niedrigerer Preise für seine Luxussportwagen und wegen höherer Ausgaben tief in die roten Zahlen gerutscht. In den ersten sechs Monaten fiel ein Verlust von rund 63 Millionen Pfund (76 Millionen Franken) an.

Aston Martin rutscht tief in rote Zahlen Aston Martin ist wegen niedrigerer Preise für seine Luxussportwagen und wegen höherer Ausgaben tief in die roten Zahlen gerutscht. In den ersten sechs Monaten fiel ein Verlust von rund 63 Millionen Pfund (76 Millionen Franken) an.

Schauspieler Daniel Craig und Prinz Charles freuen sich am Aston Martin «Bond-Auto» - weniger Freude haben derzeit allerdings die Aktionäre des Autoherstellers an ihren Papieren. (Bild: KEYSTONE/AP PA/CHRIS JACKSON)

(sda/awp/dpa)

Das teilte der britische Hersteller am Mittwoch in London mit. Im Vorjahreszeitraum hatte ein noch Gewinn von rund zwölf Millionen Pfund resultiert.

Der Umsatz ging um vier Prozent auf 407 Millionen Pfund zurück, obwohl die Zahl der verkauften Fahrzeuge um sechs Prozent auf 2442 Stück anzog. An der Börse führten die Zahlen für das erste Halbjahr zu einem weiteren Abverkauf der Aktie. In den ersten Handelsminuten stürzte sie um fast 21 Prozent auf 450,60 Pence ab. Damit bauten die Aston-Martin-Anteile ihr Minus seit der gekappten Absatzprognose für das laufende Jahr in der vergangenen Woche auf 56 Prozent aus.

Für die Anleger waren die Papiere des Autobauers, der unter anderem durch die James-Bond-Filme bekannt wurde, bisher eine pure Enttäuschung. Ausgehend von ihrem Ausgabepreis von 1900 Pence im Oktober ging es inzwischen um knapp 76 Prozent nach unten. Neben den unternehmenseigenen Problemen sorgte auch die Unsicherheit wegen der nach wie vor ungeklärten Folgen des geplanten Austritts Grossbritanniens aus der EU (Brexit) für die Kursverluste.

Der britische Sportwagenbauer steht zudem in puncto Absatz und Marge weiter im Schatten des italienischen Herstellers Ferrari. Dies spiegelt sich auch in der Bewertung an der Börse wider. Während die Marktkapitalisierung von Aston Martin seit dem Börsengang auf zuletzt umgerechnet nur noch rund 1,2 Milliarden Euro abstürzte, zog diejenige von Ferrari seit dem Börsengang im Herbst 2015 um etwas mehr als 200 Prozent auf rund 27 Milliarden Euro an.