Auch US-Senatoren befürworten weitere Hilfen für Fluggesellschaften Eine Gruppe republikanischer US-Senatoren hat sich für eine Fortsetzung eines milliardenschweren Hilfsprogramms für Fluggesellschaften ausgesprochen. 06.08.2020, 02.02 Uhr

US-Präsident Donald Trump unterstützt das Hilfspaket für angeschlagene US-Fluggesellschaften. Mitch McConnell, Mehrheitsführer im US-Senat (rechts), und der Chef der demokratischen Minderheit, Chuck Schumer, haben von republikanischen Senatoren einen Brief erhalten. Darin sprechen sich die Senatoren für eine Fortsetzung der Hilfen an Fluggesellschaften aus.

(sda/reuters)

Sie forderten in einem Brief an Mehrheitsführer Mitch McConnell und dem Chef der demokratischen Minderheit, Chuck Schumer, eine sechsmonatige Verlängerung des Programms mit einem Volumen von 25 Milliarden Dollar.

Das Büro des Senators John Cornyn veröffentlichte den Brief am Donnerstagabend kommentarlos. Die Aktienkurse von Airlines wie American und United legten nach Bekanntgabe der Information an der Börse um bis zu 9 Prozent zu.

Das Schreiben dokumentiert erstmals eine breite Unterstützung in der Kongresskammer für weitere Hilfen für die amerikanische Luftfahrtbranche. Am 27. Juli hatte sich bereits eine Mehrheit von Abgeordneten im Repräsentantenhaus - wo die Demokraten die Mehrheit halten - in einem eigenen Brief für eine Verlängerung bis Ende März ausgesprochen.

Neben den Konzernen fordern auch die Gewerkschaften weitere Unterstützung angesichts der Coronavirus-Pandemie. Sie befürchten den Verlust Zehntausender Arbeitsplätze. Das bisherige Hilfsprogramm läuft am 30. September aus, etwas mehr als einen Monat vor der Präsidenten- und Kongresswahl.

US-Präsident Donald Trump unterstützt den Vorstoss der Gruppe von Republikanern im Senat, das Hilfspaket für die Fluggesellschaften um weitere sechs Monate zu verlängern. «Wir wollen unsere Fluggesellschaften nicht verlieren. Wenn sie das prüfen, ob Republikaner oder Demokraten, wäre ich mit Sicherheit dafür», sagte Trump bei einem Briefing im Weissen Haus.