Blatt - WarnerMedia will tausende Stellen streichen Die Medientochter von AT&T, WarnerMedia, will die Kosten laut einem Medienbericht um bis zu 20 Prozent senken. Dabei sollen tausende Stellen wegfallen. 09.10.2020, 00.18 Uhr

Die Mediatochter des AT&T-Konzerns, WarnerMedia, muss tausende Jobs streichen. KEYSTONE/AP/MARK LENNIHAN

(sda/reu)

Betroffen wären neben den Warner Bros Studios auch TV-Sender wie HBO, TBS und TNT. Dies berichtete das regelmässig gut unterrichtete «Wall Street Journal» am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf Insider. WarnerMedia verwies in New York in einer Erklärung zudem auf eine Mitteilung an die Mitarbeiter, in der jüngst eine Umstrukturierung angekündigt worden war. Darin waren Anpassungen begründet worden, «um auf Veränderungen zu reagieren und Wachstumschancen Vorrang einzuräumen».