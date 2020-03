Boeing-Konzern ruft Milliarden-Kreditlinie ab - Zusatzhilfen nötig

Der angeschlagene US-Luftfahrtriese Boeing hat in der Coronavirus-Krise eine 13,8 Milliarden Dollar schwere Kreditlinie vollständig ausgeschöpft. Dies gab der Konzern am Dienstag (Ortszeit) nach US-Börsenschluss in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC bekannt.

18.03.2020, 00.42 Uhr