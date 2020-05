China steigt als Grossaktionär bei Fluglinie Norwegian ein Der chinesische Staat steigt als neuer Grossaktionär bei der norwegischen Fluggesellschaft Norwegian ein. 20.05.2020, 12.25 Uhr

Bei der Fluggesellschaft Norwegian steigt der chinesische Staat ein - im Bild der Flughafen Oslo. KEYSTONE/EPA/AUDUN BRAASTAD

(sda/awp/dpa)

Man habe sich mit BOC Aviation im Rahmen der beschlossenen Kapitalerhöhung auf die Umwandlung von Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen in rund 389 Millionen Aktien verständigt, gaben die Norweger am Mittwoch bekannt. Damit halte BOC Aviation künftig 12,67 Prozent der Norwegian-Anteile.

Zuvor hatte Norwegian mitgeteilt, seinen geplanten Umschuldungsplan vollzogen und 12,7 Milliarden Kronen (rund 1,23 Milliarden Franken) an Schulden in Eigenkapital umgewandelt zu haben. Man habe grünes Licht für staatliche Kreditgarantien in Höhe von insgesamt drei Milliarden norwegischen Kronen (290 Millionen Franken) erhalten. Die norwegische Regierung bestätigte, dass Norwegian die Anforderungen für die Garantien nun erfülle und diese deshalb gänzlich nutzen könne.

Das staatliche Kreditpaket ist für die Fluggesellschaft immens wichtig, um durch ihre anhaltende Krise zu kommen. Im Zuge der Corona-Pandemie hat Norwegian wie viele andere Airlines mit einer deutlich sinkenden Nachfrage zu kämpfen. Die Norwegian-Aktie ist seit Beginn der Corona-Krise in den Keller gerauscht, Tausende Mitarbeiter wurden vorübergehend beurlaubt. Bereits vor der Pandemie hatte die Gesellschaft Finanzprobleme.

Das Unternehmen BOC Aviation ging aus der 1993 gegründeten Singapore Aircraft Leasing Enterprise hervor, die nach eigenen Angaben Ende 2006 von der Bank of China übernommen wurde. BOC Aviation gehört über eine lange Kette verschiedener Eigentümer dem chinesischen Staat.