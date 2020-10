Chinas Aussenhandel legt im September erneut deutlich zu Als Zeichen für eine anhaltende wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie hat Chinas Aussenhandel erneut zugelegt. Die Exporte der zweitgrössten Volkswirtschaft stiegen im September im Vorjahresvergleich um 9,9 Prozent. 13.10.2020, 07.11 Uhr

Die chinesische Exporttätigkeit läuft wieder auf Hochtouren. KEYSTONE/AP CHINATOPIX

(sda/awp/dpa)

Die Importe legten demnach im gleichen Zeitraum sogar um 13,2 Prozent zu, wie die Pekinger Zollverwaltung am Dienstag mitteilte. Insgesamt belief sich der chinesische Aussenhandel im abgelaufenen Monat auf ein Volumen rund von 443 Milliarden US-Dollar.

Der durch das Coronavirus ausgelöste Einbruch im Frühjahr konnte laut der offiziellen Angaben bis zum Ende des dritten Quartals schon fast wieder aufgeholt werden. In US-Dollar gerechnet ergab sich bei den Ausfuhren von Januar bis September gerechnet noch ein Minus von 1,8 Prozent. In der chinesischen Landeswährung Yuan gerechnet habe der Aussenhandel aber schon wieder 0,7 Prozent im Plus gelegen.

Mit strengen Massnahmen wie der Abriegelung von Millionenstädten, strikter Isolation und Einreisesperren hat China das Virus schneller unter Kontrolle gebracht als andere Staaten. Deshalb legte zuletzt auch die wirtschaftliche Aktivität in der Volksrepublik wieder spürbar zu.