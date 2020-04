Chinesen buchen wieder verstärkt Ferienwohnungen

Die Chinesen gehen nach der Lockerung der Coronavirus-Beschränkungen wieder verstärkt auf Reisen. Der Online-Zimmervermittler Airbnb berichtete am Samstag, dass die Zahl der Inlandsbuchungen in der Volksrepublik in der ersten Aprilhälfte deutlich gestiegen sei.

25.04.2020, 03.32 Uhr